Crolla una palazzina a Roma, estratto vivo un uomo. Fino a qualche giorno fa ci viveva Saviano

Un'esplosione ha provocato il crollo di una abitazione a due piani in via via Pio Foa, all'incrocio con via Vitellia, nel quartiere Monteverde, a Roma.

Nell'incidente, provocato probabilmente da una fuga di gas, è rimasto coinvolto un uomo che è stato estratto vivo dalle macerie dei vigili del fuoco. Sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

E' stato trasportato dal 118 in codice rosso al Sant'Eugenio il ferito. Secondo quanto si apprende, ha riportato traumi alle gambe e ustioni sul 70% del corpo. Si tratta di un cinquantenne di origini scozzesi.

E' un turista 54enne, ospite di un b&b, il ferito nell'esplosione di stamattina nel quartiere Monteverde a Roma. Non è in pericolo di vita. Nessun'altra persona risulta sotto le macerie.

A quanto ricostruito dai carabinieri, il primo piano della palazzina era adibito a b&b per il quale risulta la comunicazione al Comune.

Sono in corso verifiche sulla regolarità in materia di antinfortunistica, come l'antincendio, e l'agibilità degli appartamenti limitrofi. Il pm ha disposto il sequestro della palazzina interessata.

Roberto Saviano: 'Già da giorni non vivevo più nella palazzina esplosa'

"Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere". Lo spiega, in una storia su Instagram, Roberto Saviano, postando un'immagine della palazzina esplosa a Roma.

