Corte conti, 590 bancali sanitari abbandonati in Liguria

"La Corte dei conti ha scoperto l'ennesimo spreco sanitario targato 'centrodestra' in Liguria, dove ci sono 590 bancali di presidi sanitari letteralmente dimenticati dall'Azienda ligure sanitaria (Alisa) in un magazzino privato pagato con risorse pubbliche e mai ritirati dalle Asl liguri". Lo denuncia il senatore del M5S Luca Pirondini commentando il faro acceso dalla Corte dei conti sui bancali di materiale sanitario abbandonato scoperti in un magazzino privato a Genova.

"Immaginiamo che le aziende sanitarie liguri ne avessero bisogno come l'aria che respiriamo visto che si tratta di acquisti fatti a partire dal 2020, cioè quando eravamo in piena emergenza pandemica - sostiene il senatore del M5S -. È un fatto grave e uno sperpero di soldi che testimonia l'incapacità di chi governa la Regione e la sanità ligure. Auspichiamo che il materiale non ancora scaduto venga subito ritirato dalle Asl e usato, sempre che ancora serva. Ma chi ha deliberato questo spreco? Un nome, anzi due, noi l'avremmo e purtroppo chi oggi guida l'ente è in perfetta continuità con quella stagione fallimentare".



