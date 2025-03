Coppia esce da ristorante e viene investita, lui morto,lei grave

Un uomo morto ed una donna versa in gravi condizioni in seguito ad incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Passo di Riva di Dueville (Vicenza), lungo la provinciale '248' Marosticana, un'arteria già teatro nell'ultimo mesi di altri incidenti mortali. Secondo una prima ricostruzione, la coppia di coniugi è stata investita all'uscita di un ristorante, mentre attraversava la strada per raggiungere la propria autovettura. Marito e moglie sono stati colpiti in pieno da una macchina in transito; il conducente dell'auto si è fermato subito dopo. Nell'urto l'uomo, 75 anni, è morto a causa delle ferite riportate, mentre la moglie, 72enne, è stata soccorsa e condotta in ambulanza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata subito trasferita nel reparto di rianimazione. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono condotte dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA