Maltempo: allerta arancione in Toscana per piogge, venti a Sud

Il passaggio di una 'saccatura' atlantica, mosso da un flusso di correnti sud-occidentali in quota, oltre a portare precipitazioni sparse sulla Penisola, favorirà l'intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali nei bassi strati su gran parte dell'Italia, risultando particolarmente intensa sulla Puglia e sui settori ionici: lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede per la giornata di domani, domenica 23 marzo, allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori settentrionali della Toscana. Ancora dalle prime ore di domani sono previsti venti da forti a burrasca sui quadranti meridionali della Puglia e sui settori ionici di Calabria e Basilicata. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata inoltre allerta gialla in Puglia, in Umbria, sui settori orientali delle Marche, sul resto della Toscana e su alcuni settori dell'Emilia-Romagna e del Lazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA