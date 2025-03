Femminicidio a La Salle, a maggio il giudizio immediato

E' stato fissato per il 7 maggio prossimo alle 9.30 il processo con giudizio immediato per Sohaib Teima, il ventunenne di Fermo, in carcere a Torino, accusato di aver ucciso con un'arma da taglio alla fine del marzo 2024 la sua compagna, Auriane Nathalie Laisne, di Lione, un anno più grande di lui, all'interno di una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d'Aosta.

Il giovane - arrestato in Francia e estradato in Italia il 18 novembre scorso - ha sempre respinto tutte le accuse: "Sono innocente, non l'ho uccisa io" ha detto ai suoi legali.

Le ipotesi di reato formulate nei suoi confronti sono l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che era legato sentimentalmente alla vittima, e l'occultamento di cadavere, aggravato perché con questo gesto - secondo la procura di Aosta - mirava a garantirsi l'impunità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA