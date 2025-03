Eccesso di alcol a festa sulla neve a Sarentino, 11 feriti

E' di undici feriti il bilancio di eccesso di alcol durante una festa sulle piste da sci a Reinswald/San Martino, in valle di Sarentino, in Alto Adige.

Otto persone hanno riportato ferite lievi, due medie e uno gravi. Per otto si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti ambulanze e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, come anche il soccorso alpino, il soccorso subacqueo e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso. E' stato anche allestito un tendone di primo soccorso.

La situazione ora è sotto controllo.



