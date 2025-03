Un incendio manda Heathrow in tilt, i precedenti roghi negli aeroporti

Era la notte tra il 6 e il 7 maggio del 2015 quando dal Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, il Leonardo da Vinci, si innalzò una nube di fumo ben visibile dalle piste, alta diversi metri. Un incendio partito da un corto circuito, oltre mille metri quadrati distrutti, voli sospesi, milioni di danni. Senza contare l'odissea dei viaggiatori che nei casi più fortunati hanno dovuto aspettare anche 12 ore per potersi imbarcare. Fu necessario un anno affinché il terminal tornasse alla piena operatività, anche a causa della presenza di diossina in quantità che furono definite rilevanti.

Le fiamme divampate in una sottostazione elettrica nell'ovest di Londra che hanno portato alla chiusura dell'aeroporto di Heathrow in seguito a un blackout - con centinaia di migliaia di persone costrette a rimanere a terra - è un'immagine, infatti, che richiama altri episodi del passato.

Da Fiumicino a Catania, sono diversi gli scali che nel tempo hanno visto pochi, centinaia o migliaia di voli cancellati a causa delle fiamme, con disagi durati anche diversi giorni.

Se l'incendio allo aeroporto romano Leonardo Da Vinci risale a dieci anni fa, quello al siciliano "Fontanarossa" è più recente. In questo caso si è trattato di un rogo divampato nella tarda serata del 17 luglio 2023 al piano terra del terminal A dello scalo - rimasto chiuso per più di una settimana - nell'area arrivi, e originato da "una multi presa per le utenze elettriche difettosa" presente nel box dell'agenzia di noleggio auto. Dopo l'allarme scattato alle 23:29, i vigili del fuoco, subito intervenuti con numerose squadre, sono riusciti a spegnere le fiamme soltanto alle 5.40 del 18 luglio.

Tra i diversi incendi negli aeroporti del mondo, sempre nel 2023, a febbraio, dall'altra parte dell'Oceano, un blackout elettrico scatenò un piccolo rogo all'aeroporto Jfk di New York, al terminal 1 - rimasto chiuso per ventiquattro ore - costringendo a terra diversi voli internazionali, tra cui due diretti in Italia.

Del 2006, invece, la chiusura temporanea dell'aeroporto di Istanbul per un grosso incendio che causò il ferimento di tre persone. Il rogo era divampato nell'area cargo del Kemal Ataturk.

