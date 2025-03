"Ho appreso stamattina che potrebbe essere in Italia un altro torturatore libico, Al Kikli, che è accusato dall'Onu di gravi e ripetute violazioni e dal Dipartimento americano di crimini contro l'umanità. Vogliamo chiarezza dal governo sul perché sta rendendo questo Paese un porto sicuro per le milizie libiche che spesso sono anche mafie libiche". Così la leader del Pd, Elly Schlein, al corteo di Trapani per le vittime di mafia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA