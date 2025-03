Processo Ilva ripartito da zero a Potenza, 23 imputati

Di maxi, la prima pagina della storia potentina del processo 'Ambiente svenduto', sul presunto disastro ambientale prodotto tra il 1995 e il 2012 dall'ex Ilva di Taranto durante la gestione della famiglia Riva, ha avuto solo l'organizzazione logistica. Rispetto alle diverse centinaia di persone coinvolte, nel Palazzo di Giustizia del capoluogo lucano sono arrivati "solo" gli avvocati impegnati nell'udienza preliminare (dopo due ore aggiornata al 4 aprile prossimo) e poche decine di cittadini e di rappresentanti di associazioni ambientaliste. Segnali evidenti di un procedimento che, almeno per i reati minori, pare aver preso sempre più la direzione della prescrizione. Non a caso, già prima della fissazione dell'udienza preliminare, il numero degli imputati è sceso fino a 23: nelle prossime settimane il numero è destinato a calare ulteriormente.

Trasferito a Potenza dopo l'annullamento, per la presenza di due giudici onorari tra le numerose parti civili, pronunciato dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto (sezione distaccata di Lecce) della sentenza di primo grado con le 26 condanne, per 270 anni di carcere, inflitte il 31 maggio 2021, il procedimento è così ripartito da zero. Tra i 23 imputati, ci sono i fratelli Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'impianto tarantino (condannati rispettivamente a 22 anni e a 20 anni di reclusione), l'ex direttore dello stabilimento di Taranto Luigi Capogrosso (21 anni) e l'ex governatore pugliese Nichi Vendola (che fu condannato a tre anni e mezzo di reclusione per concussione aggravata in corso).

Sono invece 282 le parti offese, a Potenza quasi tutte rappresentate solo dagli avvocati.



