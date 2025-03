A Milano bodyguard interviene per sedare lite, accoltellato

Un addetto alla sicurezza 32enne di origini egiziane è stato accoltellato mente cercava di sedare una lite davanti alla discoteca The Club di Milano, notoriamente frequentata da persone dello spettacolo.

È accaduto stamani dopo le 5: l'uomo ha cercato di separare alcune persone che stavano litigando e ha ricevuto due coltellate all'addome e alla schiena. Trasportato in ospedale non è in pericolo di vita. Il coltello è stato trovato sul posto e i carabinieri sono alla ricerca dei responsabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA