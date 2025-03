Revocato lo sciopero del trasporto pubblico locale dell'1 aprile

"Sciolti finalmente i nodi presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità - Tpl) e conseguentemente viene revocato lo sciopero proclamato per il prossimo 1 aprile". A riferirlo unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, al termine dell'incontro al ministero del Mit in cui è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA