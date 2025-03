Propaganda jihad , arrestato aveva cercato come fare armi

'Aveva scaricato e conservato materiale di propaganda jihadista e su fonti aperte ricercato manuali ed istruzioni per fabbricare armi artigianali il quarantaseienne di origini marocchine residente nel bresciano arrestato per addestramento ad attività con finalità di terrorismo. "Numerosi" fogli manoscritti contenenti messaggi inneggianti al martirio e alla guerra santa sono stati poi sequestrati dalla polizia all'interno di una rimessa nella disponibilità dell'uomo. La perquisizione è stata eseguita dalla polizia.

Secondo quanto risulta all'ANSA non sono state trovate armi o materiali esplosivi.



