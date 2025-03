Folgorato mentre pota i rami, gravissimo operaio 22enne

Mentre stava potando i rami di alcune piante, un giovane operaio di 22 anni è rimasto folgorato ed è stato trasportato in elicottero, in gravissime condizioni, al centro grandi ustionati dell'Ospedale Bufalini di Cesena.

L'incidente è accaduto questa mattina, nelle campagne di Castello d'Argile nel Bolognese.

In base a quanto si apprende, il 22enne, che sembra lavorasse per conto di una azienda, mentre era alle prese con l'intervento di potatura ha urtato un cavo dell'illuminazione pubblica.

Immediato l'intervento del 118, sul posto anche i carabinieri.

Ha raggiunto l'abitazione dove è accaduto l'incidente anche il sindaco di Castello d'Argile, Alessandro Erriquez che ha poi contattato anche il sindaco di Pieve di Cento, dove risiede il giovane ferito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA