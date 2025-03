Fedriga, Ue sceglie Gorizia per studio su futuro cooperazione

"La scelta della Commissione europea di designare Gorizia, con Nova Gorica, quale sede dell'evento annuale dell'Interreg è un riconoscimento basato su due elementi: capacità dell'Amministrazione regionale di spesa e di rendicontazione dei fondi europei; ulteriore valorizzazione della centralità di Gorizia, che con GO!2025 e la sua valenza transfrontaliera assume ruolo di rilevanza internazionale." Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga in relazione ai 3 giorni (26-28/3) organizzati dalla Regione Fvg con il Programma cooperazione Interreg Italia-Slovenia e la Commissione Ue.

L'evento sarà dedicato all'annuale incontro dell'Interreg e comprenderà sessioni plenarie, incontri tematici, workshop, study visit e networking, con delegati ai più alti livelli istituzionali europei. Fedriga ha spiegato che la rilevanza storica del confine con la Slovenia ha catalizzato l'interesse della Commissione che ha scelto "il nostro Interreg Italia-Slovenia e la sua area per ospitare il proprio evento annuale del 2025 e avviare riflessioni sul futuro della cooperazione post-2027".

L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha snocciolato numeri sull'Interreg Italia-Slovenia: "Dal 2000 abbiamo toccato con mano i risultati della realizzazione di oltre 700 progetti cross-border, grazie all' impegno di più di 2.600 beneficiari e con l'assorbimento di 305 milioni di euro di fondi Fesr. Con il programma Interreg Italia-Slovenia, siamo i primi in Europa per utilizzo fondi: 99%".

Il programma prevede il 26 marzo all' università Interreg GO! - Youth Event con oltre cento partecipanti da tutta Europa e il discorso dell'assessore Zilli. Con il Gect GO, sono previste visite studio a Gorizia e sul monte Sabotino nell'ambito del progetto Walkofpeace. Il 27 marzo risultati delle consultazioni sulla cooperazione futura e una conferenza stampa internazionale. In serata, all'Unione Ginnastica Goriziana, si celebrano i 35 anni di Interreg. Il 28 marzo networking per 300 rappresentanti degli 86 Programmi di cooperazione europei. La mattinata, al Teatro Verdi, condivisione di best practices, poi 6 sessioni tematiche tra Gorizia e Nova Gorica, seguite da visite a progetti finanziati dall' Interreg Italia-Slovenia.





