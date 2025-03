Famiglia di Bellocco, 'su omicidio parti civili contro Beretta'

Hanno deciso di costituirsi parti civili i familiari di Antonio Bellocco, l'esponente dell'omonimo clan della 'ndrangheta e che era nel direttivo della curva Nord interista, ucciso a coltellate lo scorso 4 settembre fuori da una palestra a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, da Andrea Beretta, ex capo ultrà nerazzurro, diventato poi anche collaboratore di giustizia nell'inchiesta dei pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra sulle curve di San Siro.

In particolare, i familiari di Bellocco, assistiti dall'avvocato ed ex pm Antonio Ingroia, entreranno come parti civili, per chiedere i danni, nel processo abbreviato sull'omicidio. Omicidio che Beretta ha commesso, stando al suo racconto, perché temeva di essere fatto fuori da Bellocco, il quale, a suo dire, aveva allargato le sue pretese sugli affari della Nord.

Il processo sull'omicidio Bellocco è solo uno dei tanti filoni dell'inchiesta che sono davanti alla gup di Milano Rossana Mongiardo, come quello seguito agli arresti per associazione per delinquere di capi curva e sodali del 30 settembre. Prossima udienza fissata per il 27 marzo.



