E' stato riaperto il Ponte dell'Industria a Roma

È stato riaperto al traffico, dopo la chiusura dell'ottobre 2021 a causa di un incendio, il nuovo Ponte dell'Industria, a Roma, con una struttura completamente rinnovata, in acciaio, e più ampia. Da oggi, infatti, vi potranno transitare anche i mezzi del trasporto pubblico locale, oltre ad auto, moto, biciclette e pedoni. I lavori, tra le "opere essenziali e indifferibili" del Giubileo, sono stati realizzati dal Gruppo FS Italiane, attraverso la sua società operativa Anas, per un investimento economico di 18 milioni di euro (di cui 13 milioni di fondi giubilari e 5 milioni di Roma Capitale).

Alla cerimonia di apertura erano presenti Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale e Commissario Straordinario di Governo; Ornella Segnalini, Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale; Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane; Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas.

"Tornando indietro di tre anni faccio un ringraziamento ai vigili del fuoco altrimenti saremmo qui oggi a raccontare un'altra storia. Spesso la politica si divide, polemizza, anche su cose non centrali nella vita dei cittadini. Le opere realizzate a Roma riavvicinano i quartieri di Roma. Sono contento che Anas e il ministero sia protagonista di queste opere giubilari. Abbiamo il record europeo di ponti, viadotti e gallerie e sono da mettere in sicurezza. Investire in ponti significa migliorare la vita dei cittadini", ha detto il ministro Salvini.



