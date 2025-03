Decadenza Todde, decisione sul ricorso è attesa per il 22/5

E'attesa per il 22 maggio la decisione del collegio della prima sezione civile del tribunale ordinario di Cagliari presieduto da Gaetano Savona sul ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde in opposizione all'ordinanza/ingiunzione di decadenza del collegio di garanzia elettorale della Corte d'appello di Cagliari emesso per irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024. E' l'esito della prima udienza nella quale sono state ammesse tutte le costituzioni prodotte ad opponendum (lo stesso collegio e due privati cittadini) e ad adiuvandum (diversi consiglieri regionali di maggioranza).

Questa mattina - assente la presidente Todde - hanno parlato tutti gli avvocati di entrambe le parti ed era presente ache la Procura con i pm Guido Pani e Diana Lecca. La discussione sul merito è prevista sempre per la mattina del 22 e poi il collegio si riunirà per decidere.



