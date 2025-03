A soli 15 anni capo di baby gang dedita a spaccio, denunciato

Ha solamente 15 anni il "capo" di una baby-gang dedita allo spaccio di stupefacenti sgominata a Zugliano (Vicenza) dalla Polizia Locale Nordest Vicentino.

Dopo varie segnalazioni pervenute anche dal sindaco del paese, dove è avvenuta la vicenda, i poliziotti in abiti borghesi hanno iniziato una serie di controlli che hanno portato ad individuare ieri un ragazzo, che si muoveva a bordo di un ciclomotore, che in un luogo defilato ha consegnato ad un altro giovane un involucro (contenente 2 grammi di hashish, poi consegnato agli agenti) in cambio di una banconota. Lo stesso spacciatore è stato individuato nelle ore successive, mentre consegnava un altro pacchettino in cambio di denaro. A questo punto gli agenti sono intervenuti nella flagranza della cessione, verificando l'acquisto di 0.80 grammi di marijuana mentre il venditore aveva occultato nei vestiti, altri 2 grammi dello stesso stupefacente.

La perquisizione in casa del minorenne ha consentito di rinvenire oltre due etti di droga (175 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana), due bilancini elettronici ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. Il 15enne, che abita in paese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA