Papa, Gesù ha sconfitto la morte, radice delle nostre paure

Gesù "ha sconfitto la morte, la radice di tutte le nostre paure". Lo sottolinea Papa Francesco nel testo della catechesi preparata per l'udienza generale del mercoledì. Il Papa ha infatti avviato dall'ospedale il nuovo ciclo di catechesi delle udienze generali del mercoledì. Visto il suo ricovero, anche in questo caso è stato solo distribuito un testo scritto. Dopo il ciclo dedicato all'infanzia di Gesù, ora nelle catechesi si parlerà dei suoi incontri, partendo, oggi, da quello con Nicodemo.

"I cambiamenti a volte ci spaventano. Da una parte ci attraggono, a volte li desideriamo, ma dall'altra preferiremmo rimanere nelle nostre comodità. Per questo lo Spirito ci incoraggia ad affrontare queste paure", scrive il Papa. "Solo guardando in faccia quello che ci fa paura, possiamo cominciare a essere liberati. Nicodemo, come tutti noi, potrà guardare il Crocifisso, Colui che ha sconfitto la morte, la radice di tutte le nostre paure". E' in Gesù dunque che "troviamo la speranza per affrontare i cambiamenti della nostra vita e nascere di nuovo".

Sempre parlando degli incontri avuti da Gesù, Papa Francesco commenta: "Ci sono incontri che illuminano la vita e portano speranza. Può accadere, per esempio, che qualcuno ci aiuti a vedere da una prospettiva diversa una difficoltà o un problema che stiamo vivendo; oppure può succedere che qualcuno ci regali semplicemente una parola che non ci fa sentire soli nel dolore che stiamo attraversando". "Ci possono essere a volte anche incontri silenziosi, in cui non si dice niente, eppure quei momenti ci aiutano a riprendere il cammino", conclude Papa Francesco.



