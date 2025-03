Legale: 'Sempio vuole tornare alla sua vita'

Andrea Sempio "vuole tornare alla sua vita". È quanto afferma il suo legale Massimo Lovati, sottolineando l'intenzione del 37enne, indagato nel caso di Garlasco, di riprendere in mano la routine di sempre.

"Penso che sia tornato al lavoro" ha detto, in quanto il giovane aveva preso alcuni giorni di ferie dal negozio di telefonia presso cui è impiegato dopo aver saputo delle indagini a suo carico. Una decisione, quella del rientro, presa a una settimana dalla diffusione della notizia, dato che "tanto questa situazione si protrarrà a lungo". Sempio rimane intanto in attesa degli esami genetici, dopo che la settimana scorsa è stato sottoposto coattivamente a un prelievo del Dna, una cui traccia sarebbe stata rinvenuta sulle unghie di Chiara Poggi. Gli accertamenti disposti dalla Procura, essendo ripetibili, potrebbero essere quindi eseguiti anche senza il contraddittorio tra le parti. "È possibile - ha detto il legale - che noi lo verremo a sapere soltanto a cose fatte".





