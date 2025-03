Giochi Gioventù, 1 milione per il 2025, 10,3 per il 2026

Il ministero dell'Istruzione e del Merito, d'intesa con il ministero dello Sport, investe nella pratica sportiva con l'istituzione dei "Nuovi giochi della gioventù", in collaborazione con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

L'iniziativa, prevista in via sperimentale per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie attraverso attività sportive mirate a favorire la valorizzazione dei talenti di ogni giovane. "Lo sport è molto importante per favorire la crescita e la maturazione dei nostri giovani. Serve anche per contrastare la dispersione scolastica. Con questo progetto garantiamo a tutti i ragazzi la possibilità di praticare attività fisica, valorizzando i loro talenti e promuovendo il gioco di squadra", ha affermato Valditara.

Un'attenzione particolare sarà riservata agli studenti con disabilità, con gare dedicate e competizioni integrate per favorire una piena partecipazione.

Il provvedimento prevede anche misure per la prevenzione sanitaria, con l'istituzione di un Tavolo di lavoro per sensibilizzare i giovani sui temi della salute e del benessere, con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'infertilità.

Per l'attuazione della riforma, sono stati stanziati 1 milione di euro per il 2025 e 10,03 milioni per il 2026, garantendo risorse concrete per rendere lo sport scolastico più accessibile e inclusivo.

"Abbiamo messo al centro i giovani, la loro crescita e il loro futuro. La scuola italiana si rafforza, e con essa il senso di comunità e di identità delle nuove generazioni", ha concluso Valditara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA