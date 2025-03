Caso Pierina, incidente probatorio per sentire Manuela Bianchi

Manuela Bianchi verrà interrogata in incidente probatorio davanti al gip del Tribunale di Rimini, il 25 marzo, martedì, alle 10. Il giudice ha quindi accolto la richiesta del sostituto procuratore, Daniele Paci, che sta indagando sull'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino la sera del 3 ottobre del 2023.

E' lo stesso gip Cantarini, quindi, chiamato a decidere sulla richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti di Louis Dassilva, il carcere dal 16 luglio perché ritenuto l'omicida, presentata dai legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, a spiegare la necessità di procedere ad incidente probatorio per acquisire agli atti del processo le dichiarazioni della Bianchi, finita indagata per favoreggiamento personale. La donna, nuora di Pierina, il 4 marzo interrogata dal pm Paci e dal capo della squadra mobile di Rimini, Marco Masia, ha detto di aver incontrato Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere e che il senegalese le avrebbe detto che c'era una donna morta dietro la porta tagliafumo. Dichiarazioni che in parte stravolgono il quadro indiziario.

"Allo stato degli atti, - scrive il gip - se per un verso è venuto meno l'indizio della cam3 (la telecamera della farmacia di via del Ciclamino, ndr) dall'altro a parere del pm tale indizio sarebbe stato adeguatamente 'sostituito' dalle dichiarazioni della Bianchi". I legali di Dassilva si sono opposti all'incidente probatorio sulla nuora, per cui - secondo il gip - appare necessario un vaglio approfondito della credibilità. Il giudice infine si dice favore ad ammettere un incidente probatorio per sentire il fratello della Bianchi e la figlia, viste "le implicite sollecitazioni difensive - per screditare la genuinità delle dichiarazioni della Bianchi viene insinuato che la menzogna possa essere derivata dall'interesse (movente) di salvare sé stessa o un proprio familiare".

"La nostra assistita viene considerata credibile dagli inquirenti che hanno già verificato le sue affermazioni", ha detto il consulente della difesa della Bianchi, Davide Barzan.

Se martedì prossimo, come ha fatto in occasione di tutti gli incidenti probatori svolti fino a questo momento dovesse partecipare, come suo diritto, Dassilva, per lui sarebbe l'occasione per ascoltare direttamente dalla voce della donna le accuse nei suoi confronti. L'uomo fino ad oggi non ha mai cambiato versione, negando ogni circostanza raccontata dalla Bianchi. Se dovesse rendersi necessario, il pubblico ministero, in corso di incidente probatorio, potrebbe chiedere il confronto tra i due.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA