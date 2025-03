Tregua finita a Gaza, centri sociali in piazza a Napoli

Una manifestazione per la Palestina Libera, e per denunciare la rottura della tregua da parte di Israele verificatasi nella notte a Gaza, è in corso a Napoli.

Circa trecento persone, militanti e appartenenti ai centri sociali, hanno prima dato vita a un presidio in Largo Enrico Berlinguer per poi partire in corteo lungo via Toledo scandendo cori contro Israele e per la Palestina.

I manifestanti, raccolti dietro due grandi striscioni, uno contro il riarmo e il genocidio, l'altro che chiama in causa il silenzio dell'Europa - denunciano la rottura della tregua da parte di Israele scandendo cori contro Israele.



