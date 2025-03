Simona Ventura racconta 1/o ospedale anti-Covid, 'vero miracolo'

Quella dei camion militari che trasportano in processione i morti di Bergamo è "l'immagine del Covid che più rimarrà impressa nella nostra mente". Simona Ventura ricorda così, sui social e sul giornale online The Global News, la "tragica parata" del 18 marzo di cinque anni fa.

"Un ricordo che rimarrà indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori" come quel primo ospedale anti Covid costruito in soli sette giorni a pochi chilometri in linea d'aria da "un gruppo di valorosi alpini, capitanati da Sergio Rizzini, artigiani e tifosi atalantini".

Per Simona Ventura fu "un vero e proprio miracolo che, insieme a Giovanni Terzi, abbiamo raccontato attraverso un docufilm", 'Le sette giornate di Bergamo', "proiettato al Festival del Cinema di Venezia nel 2022". "Dopo cinque anni - conclude la conduttrice - possiamo dire di avercela fatta. Ma a quale prezzo?".



