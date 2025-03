Prende a pugni una donna per strada senza motivo, arrestato

Prende a pugni una donna per strada e senza motivo per poi allontanarsi, e viene arrestato poco dopo dalla polizia locale. Protagonista dell'episodio un giovane di 27 anni, originario dell'Eritrea e in Italia senza fissa dimora, che ha aggredito la vittima nel centro di Thiene (Vicenza).

L'allarme è scattato alle 15.30 di giovedì scorso. Gli agenti, dopo aver soccorso la donna si sono messi sulle tracce dell'aggressore, che era stato anche immortalato con una foto.

Il giovane è stato identificato in una piazza in sella a una bicicletta. Una volta bloccato e identificato ha reagito e ha scagliato la bici contro i vigili. Uno di loro, caduto rovinosamente a terra, si è procurato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Fermato e portato al comando, il 27enne è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e denunciato successivamente dalla donna aggredita. Il giudice ha convalidato l'arresto e applicato una pena di mesi 6 di reclusione con pena sospesa e remissione in libertà.



