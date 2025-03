Pena ridotta in appello al trapper Shiva, 4 anni e 7 mesi

Il trapper Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, è stato condannato in appello a 4 anni e 7 mesi per la sparatoria avvenuta nel luglio del 2023 davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, nell'hinterland di Milano, dove rimasero feriti due rivali. La pena è stata concordata tra il sostituto pg Luisa Russo e il difensore Paolo Muzzi, dopo che il trapper era stato condannato in primo grado a 6 mesi e mezzo con il rito abbreviato.

I giudici hanno poi accolto la richiesta della difesa di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione davanti alla pg.

Shiva, 25 anni, era stato arrestato nell'ottobre del 2023 e finito a processo per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola che non è mai stata trovata.





