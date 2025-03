Nelle prossime ore vento, crollo delle temperature e neve

Venti freddi di Grecale, crollo delle temperature di 8°C e neve. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per oggi secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Sarà un'incursione decisa ma veloce - afferma -. Già da mercoledì pomeriggio le temperature tenderanno a risalire anche se non sono escluse gelate tardive notturne".

Nelle prossime ore avremo ancora tanto vento da nord-est, bora sull'Alto Adriatico, grecale sul resto del paese. Una burrasca che colpirà soprattutto la fascia adriatica, la Toscana, la Campania e le Isole Maggiori con raffiche fino a 70 km/h. Si registrerà poi un crollo delle temperature e qualche fiocco di neve residuo sul Medio Adriatico e sulle Alpi Occidentali fino a 800 metri di quota. Dal pomeriggio il cielo tornerà sereno quasi ovunque salvo addensamenti sulle Isole Maggiori. Mercoledì 19 marzo sono previste gelate tardive in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro. "Dal pomeriggio e fino a venerdì sera - sottolinea Tedici - il tempo sarà buono". L'equinozio di Primavera, che quest'anno cadrà giovedì 20 marzo alle ore 10.01 inizierà dunque con il sole, anche se le previsioni a medio termine indicano un nuovo forte peggioramento nel weekend con almeno tre perturbazioni entro lunedì.

Nel dettaglio: - Martedì 18. Al Nord: nevicate oltre gli 800 metri in Piemonte e Valle d'Aosta, poi migliora. Al Centro: bel tempo prevalente, qualche fenomeno sul Medio Adriatico e in Sardegna. Al Sud: piogge su Calabria e Sicilia, sole altrove.

- Mercoledì 19. Al Nord: cielo sereno; gelate notturne. Al Centro: cielo sereno salvo piovaschi sulla Sardegna orientale; gelate notturne. Al Sud: più nubi in Sicilia, sole altrove.

- Giovedì 20. Al Nord: la Primavera inizia con il sole. Al Centro: sole di Primavera. Al Sud: bel tempo di Primavera.

Tendenza: da venerdì sera/notte serie di perturbazioni atlantiche, specie verso il Centro-Nord.



