Naufragio migranti, 10 superstiti e 6 salme a Lampedusa

Le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno sbarcato a Lampedusa i 10 superstiti di un naufragio che sarebbe avvenuto in più riprese e sei cadaveri. Al largo dell'isolotto di Lampione le motovedette hanno prima soccorso un gommone semi affondato sul quale c'erano 6 uomini e 4 donne. Subito dopo lo sbarco a molo Favarolo due naufraghi sono stati portati al Poliambulatorio, ma dopo i controlli medici anche loro sono stati condotti all'hotspot. I militari, nel frattempo, sempre nei pressi di Lampione, hanno recuperato 6 cadaveri, tutti di giovani uomini, già portati alla camera mortuaria del cimitero.

I 10 superstiti, una volta giunti nell'hotspot, hanno riferito d'essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia, con un gommone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua forse a causa del mare agitato. Il gommone ha però proseguito la sua navigazione e oggi pomeriggio, ormai semi affondato, è stato intercettato nelle acque antistanti Lampione dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che hanno recuperato anche i sei cadaveri. All'appello mancherebbero dunque, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, una quarantina di dispersi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA