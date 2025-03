Il passaporto ora si fa in Posta, al via il servizio a Milano

Da oggi a Milano e provincia si può fare il passaporto anche alle Poste. Grazie all'accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno infatti si potrá prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentarsi direttamente allo sportello per completare l'operazione.

La novità, partita nei mesi scorsi in alcune città, verrá estesa progressivamente a tutta Italia. In particolare oggi partono 100 uffici postali di Milano e provincia, 42 della provincia di Napoli, 124 di Bergamo e provincia e 4 della provincia di Firenze. In totale, ad oggi, con questa nuova modalità sono già state presentate 39 mila richieste: 14 mila negli 388 uffici postali abilitati delle grandi città dove è disponibile il servizio e circa 25 mila nei 2.052 uffici postali dei Comuni inclusi nel progetto Polis.

A Milano si parte in 12 uffici del capoluogo e in 88 dell'hinterland nei Comuni sotto i 15.000 abitanti coinvolti nel progetto. Fare la richiesta è abbastanza semplice. Dopo aver prenotato online un appuntamento ci si deve recare allo sportello, mostrare un documento di identità valido e il codice fiscale, consegnare due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e dare una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio.

L'operatore delle Poste raccoglierà tutte le informazioni e i dati biometrici del cittadino, come le impronte digitali, e invierà elettronicamente la documentazione agli uffici di Polizia. Il nuovo passaporto sarà spedito da Poste Italiane a casa, oppure potrà essere ritirato negli uffici di Polizia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA