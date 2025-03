Il Papa ha trascorso la notte senza ventilazione meccanica

Papa Francesco la notte scorsa non ha fatto uso della ventilazione meccanica ma è stato aiutato con l'ossigeno ad alti flussi. Niente maschera dunque per tutta la notte. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che comunque occorre ancora "prudenza perché non si tratta di uno stacco definitivo ma di una progressiva riduzione".

Così come anche di giorno si sta riducendo l'ossigeno ad alti flussi per passare ad una ossigenazione ordinaria

La situazione del Papa resta stazionaria ma anche oggi si sono registrati "lievi miglioramenti" per la situazione sia respiratoria che motoria per le quali il Papa fa fisioterapia tutti i giorni.

Confermata dunque la stabilità nel quadro complesso, ribadisce la sala stampa vaticana.

Il Papa oggi ha alternato terapia, fisioterapia, preghiera e lavoro.



La Santa Sede annuncia le visite di Stato al Papa "sempre solo pochi giorni prima della visita stessa". Lo ricorda la sala stampa vaticana nel briefing rispondendo ai giornalisti che chiedevano conferma rispetto all'annuncio, arrivato dalla Gran Bretagna, di una possibile udienza di Papa Francesco a Carlo d'Inghilterra l'8 aprile.

Si spiega anche che la visita di Carlo in Italia, "più articolata" rispetto all'incontro con il Papa, era comunque pianificata da tempo.





