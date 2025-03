Giuli, "prima pietra auditorium per una nuova Caivano"

"Oggi, con la posa della prima pietra, non si dà solo il via alla costruzione del nuovo auditorium, ma si conferma un percorso voluto dal Governo che sta portando ad una nuova Caivano". E' quanto ha affermato il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che a Caivano (Napoli) ha dato simbolicamente l'avvio alla realizzazione del nuovo Polo della Cultura, per il quale sono stati stanziati dal Governo 12 milioni di euro.

"Lo Stato - ha aggiunto - dimostra di esserci come ha fatto nei mesi scorsi con la rigenerazione delle strutture sportive, e oggi con la ricostruzione delle infrastrutture culturali.

Ringrazio il Commissario straordinario Fabio Ciciliano per l'impegno nel riportare armonia in questa comunità, tutte le forze dello Stato che continuano a contribuire affinchè la comunità di Caivano si riappropri di sé stessa e del proprio futuro, e soprattutto voi cittadini. Perché lo Stato siete voi prima di noi" ha concluso il ministro.



