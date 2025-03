Crosetto, molto preoccupati dalla ripresa scontro a Gaza

"Siamo molto preoccupati". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da RTL 102.5 sulla ripresa del conflitto a Gaza. "Era evidente che c'era un innalzamento dei toni da parte di Israele - ha sottolineato -. È la conseguenza di un atteggiamento di Hamas sul rientro degli ostaggi. Si interrompe così non solo la tregua ma anche il percorso per riportare tutti gli ostaggi a casa.

Speriamo di riuscire a ripristinare una tregua ma non sono ottimista, noi lavoreremo per farlo".



