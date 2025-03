Consiglio Fvg approva pdl nazionale contro il velo

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un progetto di legge che vieta di indossare il velo integrale (niqab e burqa) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il tema è di competenza nazionale: il pdl si aggiungerà alle analoghe proposte sull'argomento già depositate in Parlamento.

La norma modifica la legge 152/1975 che già vieta le coperture del volto in pubblico, se non per "giustificato motivo", sopprimendo proprio questa espressione. Inoltre, inasprisce le sanzioni (da 1/2mila euro a 5/10mila euro) e introduce una multa contro la coercizione a coprire il volto, punita in maniera più pesante se imposta a donne, minorenni o disabili.

Primo firmatario è Antonio Calligaris, capogruppo della Lega, che parla di risposta al "caso Monfalcone", il comune del goriziano - dove un terzo della popolazione è di origine bengalese - dove in una scuola professionale 4 ragazze si presentavano a scuola con il capo e il volto coperto dal niqab.

La proposta nazionale è passata con i soli voti della maggioranza di centrodestra; le opposizioni (Pd, Patto per autonomia e M5s) - che si sono comunque espresse in modo netto contro l'uso del niqab a scuola - non hanno votato in polemica con la calendarizzazione del provvedimento, che coincide con la campagna elettorale per le comunali proprio a Monfalcone. Qui infatti si vota anticipatamente dopo che la ex sindaca Anna Maria Cisint è stata eletta al parlamento europeo. Avs e Open sinistra Fvg hanno votato contro.



