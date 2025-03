AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti nella giornata del 19 marzo 2025:

ROMA - Palazzo del Quirinale - Colazione con il presidente della Repubblica Mattarella in vista del Consiglio europeo di giovedì della presidente del Consiglio Meloni e di altri membri del governo

ROMA - Camera- Discussione sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo di giovedì

ROMA - Camera, commissioni Attività produttive congiunte, Audizione del presidente di Stellantis Elkann

ROMA - Senato, Votazioni sul ddl intelligenza artificiale

ROMA - ministero delle Imprese, via Molise ore 11.30 Presentazione della Giornata Nazionale del Made in Italy con il ministro delle Imprese Urso

GINEVRA - Presentazione del rapporto della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sull'Ucraina al Consiglio per i diritti umani

ERCOLANO - Inaugurazione dei restauri della Casa del Colonnato Tuscanico e della Casa del Sacello di legno agli Scavi di Ercolano con il ministro della Cultura Giuli

APPIANO GENTILE - Raduno della Nazionale in vista di Italia- Germania, quarti di finale di Nations League

TORINO - Salita colle Basilica di Superga 73, ore 15.45 Ciclismo, arrivo della 106/edizione della Milano-Torino

