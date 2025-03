É proseguita anche la scorsa notte la sequenza sismica in corso nel centro della Calabria, in provincia di Catanzaro. La scossa di terremoto più forte registrata nelle ultime ore è stata di magnitudo 2.9 ed è avvenuta alle ore 00:34, con epicentro vicino Miglierina ed ipocentro a 11 km di profondità. Almeno sei in totale le scosse registrate dalla mezzanotte nella zona, secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.



