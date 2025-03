Rapina a portavalori a Orgosolo, nessun colpo esploso

Con il viso coperto e armati: sono bastati pochi minuti questa mattina a tre malviventi a Orgosolo (Nuoro) per compiere una rapina a un furgone che trasportava tabacchi. Il mezzo di una ditta che gestisce il servizio per il Monopolio di Stato verso le 10 era appena arrivato nel paese barbaricino. I due dipendenti stavano scaricando gli scatoloni delle sigarette all'interno di un tabacchi di Corso Repubblica, già trafficata di residenti e qualche turista.

Sotto la minaccia di fucili e pistola i malviventi si sono fatti consegnare i pacchi contenenti le sigarette - dai 15 ai 20 - per poi scappare a bordo di un furgone. I rapinatori prima di entrare in azione hanno bloccato la strada con due auto. Da una prima stima il valore della merce ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Durante l'azione fulminea nessuno ha riportato ferite, così come non sono stati esplosi dei colpi. L'autista e il suo collega hanno raccontato di essersi trovati all'improvviso davanti i malviventi armati e di non aver potuto far altro.

Sul posto i carabinieri di Orgosolo e del Comando provinciale di Nuoro che hanno avviato le indagini e sentito le testimonianze della tabaccaia e dei due uomini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA