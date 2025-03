Per il Papa lievi miglioramenti con la fisioterapia

La situazione clinica del Papa è stazionaria ma si registrano lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia sia respiratoria che motoria. Lo riferisce la sala stampa vaticana.



Il Papa per alcuni brevi momenti, come gli spostamenti, può stare senza ossigeno. Questo dato spiegherebbe il fatto che nella foto di ieri Papa Francesco sia comparso senza ossigeno.

Bergoglio, per la prima volta da giorni, ha una ossigenazione anche meno intensa. Alterna all'ossigeno ad alti flussi anche una ossigenazione non ad alti flussi, oltre la ventilazione meccanica che gli viene somministrata per alcune ore della notte, riferisce la sala stampa vaticana.

Il gonfiore alla mano che si è notato nella foto di ieri del Papa è legato anche alla mobilità ridotta del Papa ma oggi è migliorata.

