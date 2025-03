Moscerini a Orbetello, petizione online ha già 9.000 firme

In pochi giorni ha già raccolto quasi 9.000 firme un petizione lanciata sulla piattaforma Change.org per chiedere al presidente della Regione, Eugenio Giani, e a tutte le istituzioni coinvolte, di dichiarare lo stato di emergenza nella laguna di Orbetello (Grosseto) a seguito dell'invasione di moscerini, una situazione che si sta protraendo da qualche settimana.

"Non è possibile vivere la nostra vita normale a causa dell'invasione di moscerini nella Laguna di Orbetello - si legge -. Non possiamo fare una passeggiata all'aria aperta. Non possiamo aprire le finestre. Siamo segregati in casa come ai tempi del Covid. I nostri bambini vanno a scuola, come al 'Consani' e respirano aria piena di moscerini".

Inoltre, "quando i moscerini morti vengono mangiati dai ragni, si crea anche il fenomeno di ragni di dimensioni fuori dal normale".

"È tempo per la Regione di intervenire. Questa infestazione non è un semplice fastidio, ma il risultato di una gestione inefficace della Laguna", spiega Alessio Segoni, un abitante che ha promosso la petizione, "chiediamo che si dichiari lo stato di emergenza e la Regione e tutti gli organi istituzionali coinvolti (Ministero dell'Ambiente incluso) intervengano con misure urgenti per risolvere immediatamente l'infestazione di moscerini nella Laguna di Orbetello".



