Morti i due scialpinisti travolti dalla valanga a Cortina

Sono deceduti nella notte i due scialpinisti, una 38enne di Conegliano (Treviso) e un 40enne di Vittorio Veneto (Treviso), che erano rimasti travolti ieri da una valanga sotto Forcella Giau, sopra Cortina D'Ampezzo. Lo riportano il Corriere della Sera e il Messaggero. Un 51enne, anch'egli di Conegliano (Treviso) è ricoverato a Pieve di Cadore (Belluno) per ipotermia e trauma a una caviglia. La donna, Elisa De Nardi, è morta all'ospedale di Treviso, mentre l'uomo, Abel Ayala Anchundia, originario dell'Ecuador, è deceduto all'ospedale di Mestre (Venezia) intorno alla mezzanotte.



De Nardi era stata estratta dalla massa nevosa ed è stata trasportata all'ospedale di Treviso, dove è deceduta poco dopo. Nelle ore successive è spirato Ayala Anchundi, trasferito all'ospedale di Mestre (Venezia) in condizioni gravissime. Il terzo componente il terzetto, Andrea De Nardi (51), è invece ricoverato a Pieve di Cadore (Belluno) con vari traumi ed un principio di ipotermia. I tre, tutti scialpinisti, avevano raggiunto la località dolomitica per un'escursione.

