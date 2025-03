Marito e moglie trovati in villetta, erano morti da mesi

Una coppia di anziani, marito e moglie, morti da mesi, è stata trovata in una villetta a Monte Ricco, zona collinare sopra la frazione di Parona, al confine tra il Comune di Verona e quello di Negrar.

La macabra scoperta è stata fatta da tre giovani che praticano l'urbex, ossia l'esplorazione urbana, che consiste nell'avventurarsi in strutture abbandonate. Quando si sono introdotti nell'abitazione hanno trovato i corpi di due anziani, ormai mummificati. Il decesso risalirebbe ad almeno tre mesi prima.

Le indagini sono affidate alla Questura di Verona, la Procura scaligera ha disposto l'autopsia. Tuttavia l'ipotesi più verosimile è che i due anziani siano stati uccisi da un'intossicazione da monossido di carbonio, sprigionato da camino, acceso per riscaldarsi. Da quanto si è appreso la la coppia faceva una vita molto ritirata, senza relazioni sociali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA