L'avvocato: 'Sempio è tranquillo e vuole tornare a lavorare'

Nonostante il clamore mediatico, Andrea Sempio è "tranquillo" e sta pensando a "sistemare la questione lavorativa". A riferirlo è l'avvocato Massimo Lovati che lo assiste nella nuova indagine sul caso di Garlasco.

L'amico del fratello di Chiara Poggi, infatti, si era preso la settimana scorsa alcuni giorni di ferie dal negozio di telefonia presso cui è impiegato, dopo aver saputo delle nuove indagini a suo carico. Adesso sta valutando di "tornare a lavorare", sia per distrarsi da quanto sta accadendo sia perché "tanto non cambia niente". Il 37enne, già archiviato due volte, è rimasto "allibito" quando ha ricevuto le informazioni di garanzia.

Sottoposto coattivamente la settimana scorsa al prelievo del Dna, è adesso in attesa degli esami genetici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA