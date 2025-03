La Valle d'Aosta celebra Papa Giovanni Paolo II

Si intitola "Un Saint Amoureux de la Vallée d'Aoste" il programma delle iniziative promosse dalla Regione Valle d'Aosta per ricordare Giovanni Paolo II nel ventennale della morte. Gli eventi, che vogliono celebrare il particolare rapporto di vicinanza tra la regione alpina e il Pontefice, si svolgeranno ad Aosta e a Introd.

"La presenza del Pontefice in Valle d'Aosta per dieci estati, tra il 1989 e il 2004, cui si deve aggiungere la storica visita pastorale del 1986, ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin - e innanzi tutto nei credenti, grazie alla testimonianza di una fede straordinaria. Da allora tutti i valdostani hanno imparato a guardare le bellezze della loro terra con gli occhi di un Papa innamorato delle nostre montagne".

Il programma è organizzato assieme al Consiglio Valle, alla Diocesi di Aosta e al Comune di Introd. "La Valle d'Aosta ricorda il legame di Papa Giovanni Paolo II con il nostro territorio, segnato dai suoi soggiorni estivi e le camminate tra sentieri e montagne. Questi momenti restano parte della nostra storia e della memoria collettiva, testimoniando l'attenzione che il Pontefice ha sempre riservato alla nostra regione" aggiunge Alberto Bertin, presidente del Consiglio Valle.



