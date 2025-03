Gallo al pm: 'Barletta riceveva gli 007 in ufficio a Equalize'

Pierfrancesco Barletta era "sempre circondato da uomini dei Servizi Segreti", il "suo ufficio" era "sempre pieno di questa gente qua", lo "andavano a trovare parecchie volte agenti dei Servizi Segreti". Sono parole messe a verbale, lo scorso 11 dicembre, da Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto morto il 9 marzo, che ha parlato, tra le tante cose, anche di Barletta, ex componente del cda di Leonardo, anche lui indagato nell'inchiesta su Equalize, società di cui all'inizio era stato socio di minoranza.

"Ma perché aveva un ufficio da voi Barletta?", ha chiesto il pm Francesco De Tommasi. Gallo: "Lui lavorava in Leonardo (...) voleva un ufficio lì (...) Ha parlato con Enrico, Pazzali e Enrico ha detto 'Fallo mettere là'". Al pm che gli ha chiesto se Barletta frequentasse persone "della Lega", sempre Gallo ha risposto che "frequentava solo quelli del Pd (...) In ufficio venivano solo quelli del Pd (...) credo che venisse Maiorino, credo che venisse in ufficio qualcuno dei consiglieri (...) comunali di Milano".

Gallo ha parlato anche degli israeliani, presunti uomini legati all'intelligence che frequentavano la sede di Equalize, dicendo, in sostanza, di non saperne molto e che glieli aveva solo presentati l'hacker Nunzio Samuele Calamucci, ancora ai domiciliari. "Pazzali che sapeva tutto (...) non è che mi ha chiesto 'Ma chi erano gli israeliani?' - ha detto Gallo - non mi ha chiesto nulla". E ancora: "I Servizi Segreti venivano, almeno quei tre che venivano parlavano con Barletta, da me qualcuno è venuto".

Barletta, lo scorso 28 ottobre, dopo che erano emersi atti dell'indagine, ha deciso di autosospendersi dalla carica di vicepresidente di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi.



