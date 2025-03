In un incidente stradale avvenuto verso le 14 sulla statale 194 nel territorio di Carlentini (Siracusa), due persone sono morte e otto sono rimaste ferite.

Cinque persone sono in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione si è verificato uno scontro frontale tra un pulmino a 9 posti ed un furgone. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli e l'elisoccorso sta trasferendo i feriti in ospedale .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA