Donna strangolata, il gip dispone il carcere per il compagno

Il gip di Cremona ha convalidato il fermo, disponendo il carcere, per Franco Pettineo, 52 anni, l'uomo che la settimana scorsa ha ucciso, strozzandola, la convivente Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata venerdì mattina in un'abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia.

Il gip si è poi dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti alla Procura di Pavia, competente a indagare sul delitto.

Pettineo era stato bloccato dai carabinieri di Pavia nei presi di Pandino, nel Cremonese, dopo una fuga di alcune ore.





