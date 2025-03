Donna aggredisce infermieri al pronto soccorso, arrestata

Trasportata al Pronto Soccorso in stato d'incoscienza, una donna di 43 anni ha aggredito il personale sanitario ed è stata arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Padova, per il reato di lesioni personali a Pubblico Ufficiale, e denunciata per oltraggio.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Padova, quando è giunta tramite la linea 112 una richiesta d'intervento da parte del personale sanitario.

Giunti sul posto, i militari hanno notato la donna, romena, in evidente stato di alterazione alcolica, che continuava a dimenarsi tirando calci e gomitate agli infermieri. Dopo aver aiutato i sanitari a renderla inoffensiva, l'hanno identificata e fatto una veloce indagine per accertare quanto successo. È emerso che la 43enne aveva colpito con calci e pugni quattro infermieri del pronto soccorso, causando loro dei lievi traumi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA