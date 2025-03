Covid, domani la Giornata nazionale in memoria delle vittime

A cinque anni dal passaggio dei camion militari con le bare dei morti di Covid-19 a Bergamo, il Comune di Bergamo celebra domani la ricorrenza della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus' con una cerimonia ispirata al tema 'La memoria e della scoperta'.

L'iniziativa attraverserà tre luoghi particolarmente significativi per la città proponendo la condivisione di altrettanti momenti: il Cimitero monumentale, con la riflessione affidata al vescovo, monsignor Francesco Beschi; Palazzo Frizzoni, sede del Municipio, con il racconto dei cittadini e le testimonianze raccolte in un podcast; il Bosco della Memoria (Parco della Trucca) con la scoperta nelle parole delle giovani generazioni attraverso un'azione di memoria e i discorsi istituzionali. A tutti gli appuntamenti sarà presente il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.



