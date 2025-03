AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti nella giornata del 18 marzo 2025:

ROMA - Palazzo delle esposizioni ore 11.00 Il presidente della Repubblica Mattarella visita la mostra 'Italia al lavoro'

ROMA - Senato, Aula ore 14.30 Comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo

ROMA - Camera, Aula ore 14.15 Discussione con votazioni del decreto ex Ilva; proposta di legge sulla durata delle intercettazioni

ROMA - Senato, commissioni Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue ore 10.00 Audizione di Draghi sul rapporto sul futuro della competitività europea

ROMA - Camera, Copasir ore 15.30 Audizione di rappresentanti della società Meta in Italia sul caso Paragon

ROMA - Camera, Sala Matteotti ore 16.00 '(In)Separabili - Pm e giudici alla prova dell'equa distanza', con il ministro della Giustizia Nordio e i presidenti dell'Anm Parodi e dell'Unione camere penali Petrelli

ROMA - Istat, presentazione del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi; l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità 2023-2024; commercio estero e prezzi all'import di gennaio

BRUXELLES - Confindustria e Permanent Representation of Italy to the European Union, 'Loop Forward: Building a Circular Economy for a Sustainable and Competitive Europe', con il presidente di Confindustria, Orsini

ROMA - Palazzo Wedekind, piazza Colonna ore 10.00 Inps, Fondazione Paolo Murialdi e Università La Sapienza, 'Lo stato del giornalismo italiano', presentazione del report con il presidente dell'Inps Fava, il presidente della Fondazione Paolo Murialdi Spirito e il il presidente dell'Inpgi Ginex

ROMA - Auditorium Cna ore 10.30 Cna, presentazione del sesto rapporto dell'Osservatorio burocrazia '100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese', con il ministro per la Pa Zangrillo

ROMA - Cnel, sala Biagi ore 11.00 Adapt, 'Giovani e lavoro: l'attualità del pensiero di Marco Biagi', con la ministra del Lavoro Calderone, il presidente del Cnel Brunetta e la segretaria generale della Cisl Fumarola

WASHINGTON - Telefonata Trump-Putin sull'Ucraina

VARSAVIA - Ue, Consiglio informale dei ministri dei Trasporti con il ministro Salvini BERLINO - Seduta straordinaria del Bundestag per approvare il piano di investimenti per il riarmo e la modernizzazione della Germania

BERLINO - Il cancelliere Scholz riceve il presidente francese Macron

NEW YORK - Onu, Consiglio di sicurezza, voto sul rinnovo della sua missione politica in Afghanistan

GINEVRA - Onu, conferenza stampa sui diritti umani in Myanmar e sui problemi della salute globale

ROMA - Rappresentanza in Italia della Commissione Ue, via 4 Novembre, ore 9.30 Legambiente, Forum Nazionale Mobilità, 'Dalle politiche urbane a quelle industriali. Quale futuro per la mobilità in Italia?

SASSARI - Università, Palazzo storico ore 11.30 Inaugurazione dell'anno accademico con il ministro della Salute Schillaci

CAIVANO (NA) - Via Necropoli 1 ore 16.00 'Nuovo Polo della Cultura', posa della prima pietra con il ministro della Cultura Giuli

APPIANO GENTILE (Milano) - Nations League, raduno della Nazionale in vista di Italia-Germania, quarti di finale

