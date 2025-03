A Venezia torna a solcare la laguna la 'Bissona' Rezzonico

Torna alle origini e a solcare la laguna la 'Bissona' Rezzonico, imbarcazione a remi della tradizione di Venezia, oggetto di un delicato restauro.

L'imbarcazione è stata varata questa mattina al cantiere comunale di Malamocco dopo lavori che hanno permesso di portare l'imbarcazione veneziana a riscoprire i suoi colori, i suoi ornati e i suoi intarsi. La 'Bissona' Rezzonico si farà ammirare durante la prossima Regata storica 2025 .

La 'Bissona' è un tipo di antica imbarcazione veneziana da parata, vogata da 8 rematori in costume, fastosamente addobbata con sculture e intagli dorati secondo un tema allegorico.

Di colore rosso, la "Rezzonico" presenta a prua lo stemma coronato della nobile famiglia Rezzonico, oggetto di uno studio storico, e decorazioni floreali, specchiature a rete e festoni in stile barocco.

Il restauro, eseguito dalla restauratrice Giorgia Busetto e dal suo team specializzato in Conservazione e restauro dei beni culturali, ha interessato gli ornati, lo stemma e i decori ed è stata eseguita l'integrazione di parti mancanti, mentre gli intagli sono stati fatti su legno di cirmolo.

Attualmente 10 imbarcazioni di questo tipo fanno parte del corteo acqueo durante la Regata Storica.



