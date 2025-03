Valanga nel Torinese, soccorsi tre sciatori rimasti coinvolti

Si sono concluse in serata le operazioni di soccorso di tre scialpinisti che erano rimasti coinvolti in una valanga a Pragelato, nel Torinese.

L'intervento del Soccorso alpino, iniziato nel primo pomeriggio, non è stato facile a causa delle condizioni meteo, che hanno impedito il recupero in elicottero. L'incidente è avvenuto a circa 2.300 metri di quota sotto il versante settentrionale del Clot della Soma, lungo il Vallone delle Mendie.

L'infortunato era stato raggiunto via terra dalla prima squadra di soccorritori del Soccorso alpino e speleologico piemontese intorno alle 18. I tecnici avevano proceduto con la stabilizzazione e avevano aspettato per il trasporto a valle l'arrivo di una seconda squadra che portava il toboga. Oltre venti tecnici si sono spostati sulla montagna con sci e pelli di foca.

I due compagni dell'infortunato erano in buone condizioni.

Dopo un complesso trasporto in toboga, al buio, l'uomo è stato consegnato all'autoambulanza avanzata il cui medico gli ha diagnosticato una sospetta frattura di femore e altri traumi all'addome e al bacino con una condizione generalizzata di ipotermia.



